Вера ответил, возможен ли матч между сборными России и Аргентины

Аргентинский хавбек подмосковных «Химок» Лукас Вера высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Аргентины.

— К сожалению, сейчас это кажется нереальным, ведь Аргентина участвует в отборе на чемпионат мира, — заявил Вера «Спорт-Экспрессу».

Кроме того, Вера считает, что собрать команду из южноамериканских легионеров будет тоже непросто, наверное, проще все же организовать матч между Россией и Аргентиной.

Во время ноябрьского сбора подопечные Валерия Карпина сыграют два контрольных поединка — против Брунея и Сирии. Встречи пройдут 15 и 19 ноября соответственно.