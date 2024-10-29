Радимов не понял решения Карпина по Чалову

Экс-полузащитник петербургского «Зенита», а сейчас эксперт Владислав Радимов поделился мнением о вызове форварда греческого ПАОКа Фёдора Чалова на ноябрьский сбор национальной команды.
«Карпин говорит, что для вызова нужно иметь игровую практику в клубе, при этом приглашает Чалова, который в последних матчах не попадает в заявку ПАОКа», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что в следующем месяце сборная России сыграет две товарищеские встречи. Подопечным Карпина будут противостоять национальные команды Брунея и Сирии. В последнем контрольном поединке российская сборная одержала гостевую победу над Вьетнамом со счетом 3:0.
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