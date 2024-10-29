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​Ренар снова возглавил сборную Саудовской Аравии

29 Октября 2024 • 04:25 Комментировать

В Саудовской Аравии определились с должностью нового главного тренера национальной команды. Вместо уволившегося Роберта Манчини им стал Эрве Ренар.

Французский специалист вернулся к своей прежней должности, так как ранее он уже возглавлял сборную Саудовской Аравии. Теперь он будет пробовать вывести команду финальную часть чемпионата мира 2026 года который, напомним, пройдёт в трёх странах Северной Америки.

Любопытно, что контракт Ренара подписано до конца 2027 года - как правило, их окончание привязано к тому или иному большому турниру, но в Саудовской Аравии решили проявить чуть больше доверия к Ренару.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Саудовской Аравии Эрве Ренар
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