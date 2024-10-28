Нагучев – о Дугласе Сантосе: «Суперигрок, который усилит сборную России»

Известный футбольный комментатор Роман Нагучев высказался о Дугласе Сантосе и его потенциальном месте в сборной России. Ранее Дуглас официально стал гражданином России, получив паспорт.

«Суперигрок, он усилит сборную России. Неважно, где родился и как воспитывался. В истории РПЛ это один из лучших легионеров. И не первый бразилец, играющий за сборную России. Полностью за его вызов в команду», - говорит Нагучев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России в грядущем ноябре сыграет два товарищеских матча. 15 ноября в Краснодаре россияне сыграют со сборной Брунея, а 19 ноября – со сборной Сирии в Волгограде. Сантоса в расширенном списке не оказалось.