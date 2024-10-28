Кузьмичёв рассказал, готовы ли Миранчуки приехать в сборную России

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв высказался о том, готовы ли братья Миранчуки приехать на ноябрьский сбор национальной команды.

— Алексей и Антон никогда не отказывались от вызова в сборную. Несмотря на тяжелую логистику, они всегда готовы приехать с удовольствием, — приводит слова Кузьмичёва издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, на данный момент Алексей Миранчук выступает за американский клуб «Атланта Юнайтед». Что касается Антона Миранчука, то он защищает цвета швейцарского «Сьона».

В ноябре сборная России проведет сразу два контрольных поединка. Соперниками команды Валерия Карпина станут сборные Брунея и Сирии.