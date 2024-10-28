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Отец Сафонова: «Матвей хочет сыграть за сборную России в Краснодаре»

28 Октября 2024 • 14:46 Комментировать

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов хочет сыграть за национальную команду России в Краснодаре. Об этом рассказал его отец.

«Мы всегда ждем Матвея в России, он хочет сыграть за сборную в родном для себя Краснодаре. Будем ждать окончательный список сборной России на ноябрьскую паузу», - передает слова Евгения Сафонова на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что сборная России проведет две контрольные встречи в ноябре. Подопечные Валерия Карпина встретятся с национальными командами Брунея и Сирии. В последнем товарищеском поединке российским футболистам противостоял Вьетнам. Команда Карпина одолела соперника на стадионе в Ханое со счетом 3:0.

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