Карпин заявил, что может сыграть разными составами с Брунеем и Сирией

Рулевой национальной сборной России Валерий Карпин поделился мыслями относительно предстоящих товарищеский матчей против национальных команд Брунея и Сирии.

«Сыграть двумя составами? Да, такие мысли есть. По крайней мере, мне бы очень этого хотелось», - передает слова главного тренера пресс-служба Российского футбольного союза.

Напомним, что ранее был объявлен расширенный список сборной России на ноябрьский сбор. В него попали 39 футболистов. Матч против Брунея состоится 15 ноября, а поединок против Сирии запланирован на 19 ноября.

Последний спарринг команда Карпина сыграла с Вьетнамом в Ханое. Россияне одержали победу со счетом 3:0.