Карпин объяснил, почему не вызвал Кузяева в сборную

Наставник сборной России Валерий Карпин прокомментировал невызов полузащитника Далера Кузяева на ноябрьский тренировочный сбор.
«На эту позицию у нас много игроков, а Далер в последнее время еще и не всегда попадает в стартовый состав своего клуба. Решили не дергать его лишний раз», - приводит слова специалиста пресс-служба РФС.
Ранее было объявлено, что в расширенный список сборной России попали 39 футболистов.
В ноябре у национальной команды запланированы товарищеские поединки против национальных сборных Брунея и Сирии. Последний спарринг подопечные Карпина сыграли с Вьетнамом в Ханое. Российская сборная одержала уверенную победу со счетом 3:0.
Бан пользователя