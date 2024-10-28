58 лет без побед: почему сборная Англии ничего не может выиграть

Последняя и единственная победа сборной Англии на большом турнире случилась в 1966 году, когда англичане в финале чемпионата мира на переполненном «Уэмбли» одержали победу над ФРГ со счётом 4:2. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, почему Англия никак не может выиграть трофей.

Плотный график

Одна из основных причин отсутствия титулов у сборной Англии – слишком большое количество матчей у игроков. С каждым годом ФИФА и УЕФА увеличивают число игр для получения дополнительной прибыли, не обращая внимания не реакции тренеров и футболистов. Наглядным примером послужил последний чемпионат Европы, где Англия выглядела очень блекло, имея один из самых статусных составов во всём мире.

Конечно, можно сказать о том, что все сборные находятся в равных условиях, ведь крупные международные турниры проходят после окончания длительных клубных сезонов. Однако это не так. В заявке сборной Англии на Евро-2024 было 26 игроков, и 25 из них – это представители Английской премьер-лиги, лишь Гарри Кейн прошлым летом покинул «Тоттенхэм» и перебрался в «Баварию», став единственным легионером своей сборной. Как известно, в Англии самый плотный график, ведь кроме стандартного чемпионата и Кубка там есть ещё Кубок лиги, а также многие команды участвуют в еврокубках. Более того, АПЛ – самая конкурентоспособная лига, здесь большое количество клубов способны бороться за чемпионство или быть максимально близко к первому месту. Нигде в Европе больше нет такой плотности.

Давление

Перед каждым большим турниром сборную Англии считают одним из главных фаворитов, что не может не сказываться на игроках. Конечно, многие привыкли к давлению и значимым победам, но здесь ситуация немножко другая. В своих ведущих европейских клубах англичане ощущают не только давление, но и чувствуют вкус медалей и трофеев. В сборной же совершенно иная история – команда не может ничего выиграть 58 лет, поэтому на каждого ложится неимоверный груз ответственности, который заставляет думать, что в этот раз ни в коем случае нельзя проиграть. Такое состояние заставляет ошибаться даже великих игроков, а любая ошибка на таком высоком уровне может стать фатальной.

Отсутствие топ-тренеров

Кто возглавлял сборную Англии за последние 12 лет? Ли Карсли, Гарет Саутгейт, Сэм Эллардайс, Рой Ходжсон и Стюарт Пирс. Из этого списка можно выделить разве что Ходжсона, который до назначения в сборную работал с несколькими национальными командами и статусными европейскими клубами, но даже он не смог привести Англию к триумфу. Конечно, можно отметить и Саутгейта, ведь он дважды доходил до финала Евро, но победы на ЧЕ в активе англичан по-прежнему нет. Удивительно, что Саутгейт смог так долго продержаться в такой сборной, практически не имея опыта работы.

Суть в том, что Англия всё время делала ставку на своих не самых именитых тренеров, и это ни разу не сработало. Это и есть главная проблема современной английской эпохи. В Англии просто нет ни одного специалиста с приставкой «топ». На данный момент в АПЛ работают всего пять отечественных тренеров, среди которых можно выделить разве что Эдди Хау, который пытается что-то построить со своим «Ньюкаслом». Для сравнения – в Бундеслиге примерно у половины команд немецкие тренеры, как и во французской Лиге 1. В Испании всего пять зарубежных тренеров на 20 команд, а в Италии и того меньше. Скажу больше, за пределами АПЛ в ведущих лигах Европы работают всего два англичанина – оба во Франции, да и то один из них в «Страсбурге», который принадлежит владельцам «Челси».

С опозданием, но до футбольного руководства Англии всё же дошло, что с отечественными специалистами им ловить нечего, поэтому боссы и пригласили Томаса Тухеля. Возможно, немец и станет тем, кто порадует английских болельщиков первым за долгие годы трофеем.

Дмитрий Миляев