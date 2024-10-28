Дюков рассказал, с кем может сыграть Россия в 2025 году

Глава Российского футбольного союза Александр Батраков поделился мыслями о товарищеских поединках национальной команды в следующем году.

«Если говорить о следующем годе, я смотрю на него более оптимистично. Уверен, товарищеские международные матчи мы точно проведем. В том числе со статусными соперниками», - передает слова руководителя РИА «Новости».

Напомним, что в ноябре у сборной России запланированы два контрольных поединка. Подопечные Валерия Карпина встретятся с национальными командами Брунея и Сирии. В последнем спарринге российским футболистам противостояла сборная Вьетнама. Россия одержала крупную победу в Ханое со счетом 3:0.