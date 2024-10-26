В Ливане заявили о намерении сыграть с Россией

Фатен Аби Фарай, который является пресс-секретарем ассоциации футбола Ливана, дал комментарий по поводу потенциального контрольного поединка против сборной России.

«Надеемся, что сможем сыграть со сборной России в будущем. Но на сегодняшний день приоритетом является окончание войны в Ливане. После этого сборная планирует провести несколько матчей», - приводятся слова пресс-секретаря на страницах Sport24.

Напомним, что на ноябрь у сборной России запланированы два поединка. Подопечным Валерия Карпина будут противостоять национальные команды Сирии и Брунея. В последнем спарринге, состоявшемся в сентябре, российская сборная на выезде разгромно переиграла Вьетнам со счетом 3:0.