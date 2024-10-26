Сёмин отреагировал на матч сборной России против Брунея

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре с представителями СМИ поделился мнением о предстоящей товарищеской встрече между сборными России и Брунея.

«Совершенно правильные решения принимает РФС. Игры нужны. Впервые увидим Бруней, потом ещё какую-нибудь команду. Расширять географию сборной тоже полезно», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА. Последнюю товарищескую встречу подопечные Валерия Карпина сыграли на стадионе в Ханое против национальной команды Вьетнама. Российские футболисты одержали крупную победу со счетом 3:0.