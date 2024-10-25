Кечинов сделал прогноз на матчи России против Сирии и Брунея

Экс-игрок столичного «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах сборной России. В следующем месяце команда сыграет против Брунея и Сирии.

«Сборная Сирии должна быть крепкой командой. С сирийцами будет поскромнее счёт. Что касается Брунея, то с ними будет разгромная победа сборной России», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что последний контрольный матч сборная России сыграла на выезде против национальной команды Вьетнама. Встреча состоялась на стадионе в Ханое в начале сентября и завершилась крупной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 3:0.