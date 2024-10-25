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Дюков: «Матчи с Брунеем и Сирией пойдут в зачёт рейтинга ФИФА»

25 Октября 2024 • 18:00 Комментировать

Президент РФС Александр Дюков высказался о двух ближайших матчах сборной России. Их подопечные Валерия Карпина проведут в эту субботу, соперниками будут команды Брунея и Сирии.

«Договорённости достигнуты. Почти все сборные проводят официальные игры в эти окна, непросто найти подходящего соперника. Эти матчи будут зачтены в рейтинг ФИФА», - говорит Дюков для «Чемпионата».

Напомним, что в прошедшем октябрьском сборе российская команда, увы, не смогла найти себе соперника даже на один товарищеский матч. Всего в рамках 2024 года у россиян в активе три проведённых товарищеских матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Дюков
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