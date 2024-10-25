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Дюков объяснил, почему сборная России примет команду Брунея в Краснодаре

25 Октября 2024 • 17:11 Комментировать
РОССИЯ
...
Бруней
15.11 19:00

На днях официально стало известно место проведения матча Россия – Бруней в следующую международную паузу, 15 ноября. Сыграют команды в Краснодаре. Президент РФС Александр Дюков высказался о том, почему игра пройдёт в этом южном городе России.

«Видим большой запрос от краснодарских болельщиков. А ещё в ноябре и нам, и соперникам нужны хорошая погода, отличное поле. В данном случае мы нашли соперника, которому не доставляют проблемы логистические ограничения», - делится Дюков с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что 15 ноября россияне примут брунейцев в Краснодаре, 19 ноября – сборную Сирии в Волгограде.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Дюков сборная Брунея ещё теги

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РОССИЯ БРУНЕЙ
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