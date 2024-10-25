Булыкин: «Сборной надо играть с любым соперником, которого найдёт РФС»

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о предстоящих товарищеских поединках сборной России.

«Для сборной матчи лучше, чем открытая тренировка. Сборной надо играть с любым соперником, которого найдёт РФС. Сборная должна жить и радовать болельщиков со всей страны», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Ранее было объявлено, что сборная России сыграет против национальных команд Брунея и Сирии во время ноябрьского тренировочного сбора. В последней товарищеской встрече подопечные Валерия Карпина на выезде крупно обыграли Вьетнам со счетом 3:0.