Радимов - о сборной России: «Лучше играть, чем водить футболистов в кино»

Бывший игрок петербургского «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов поделился мыслями относительно предстоящих поединков сборной России.
«Класс сборной России намного выше этих соперников, но лучше играть, чем водить футболистов в кино. Нужно приводить зрителей на стадион и локально их радовать», - дал комментарий Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее было объявлено, что соперниками сборной России на ноябрьском сборе будут национальные команды Брунея и Сирии.
В последнем товарищеском поединке подопечные Валерия Карпина встречались с командой Вьетнама и победили со счетом 3:0.
Бан пользователя