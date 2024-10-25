Эдуард Мор оценил соперников сборной России

Во время ноябрьского тренировочного сбора национальная команда России проведет спарринги с Брунеем и Сирией. Об этих поединках поделился мнением бывший защитник столичного «Спартака» Эдуард Мор.

«Соперники не самые сильные, но сборная должна играть. В этих матчах много позитива, ведь игроки соберутся и будут готовиться вместе», - высказался Эдуард в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее РФС объявил о договоренности с Брунеем и Сирией о проведении товарищеских игр в следующем месяце.

Последний контрольный поединок сборная России провела против национальной команды Вьетнама в Ханое. Спарринг завершился крупной победой россиян со счетом 3:0.