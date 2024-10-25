Колосков дал комментарий о следующих матчах сборной России

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мыслями о предстоящей товарищеской встрече между сборными России и Брунея.

«Хорошо, что команда соберется и сыграет. Болельщикам не важно, Бруней или нет, главное - на сборную России посмотреть. Праздник будет!» - передает слова Колоскова «РБ Спорт».

Ранее было объявлено, что встреча между Россией и Брунеем пройдет 15 ноября на стадионе в Краснодаре. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Последний товарищеский поединок подопечные Валерия Карпина провели против национальной команды Вьетнама. Российская сборная отпраздновала крупную победу со счетом 3:0.