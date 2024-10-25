Самедов: «Надо приходить на стадион ради России, а не Брунея»

Экс-футболист «Локомотива» и «Спартака» Александр Самедов высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России. Национальная команда в ноябре сыграет против Брунея и Сирии.

«Соперника найти тяжело, поэтому к сборной должен быть интерес в независимости от оппонента. Надо приходить на стадион ради России, а не Брунея. Поддерживать нашу команду», - приводит слова Александра Legalbet.

Напомним, что в октябре сборная России провела тренировочный сбор без товарищеских поединков. В последней контрольной встрече подопечные Валерия Карпина на выезде сыграли против Вьетнама и отпраздновали крупную победу со счетом 3:0. Россия с февраля 2022 года отстранена от участия в международных турнирах.