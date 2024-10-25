Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Самедов: «Надо приходить на стадион ради России, а не Брунея»

25 Октября 2024 • 07:41 Комментировать

Экс-футболист «Локомотива» и «Спартака» Александр Самедов высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России. Национальная команда в ноябре сыграет против Брунея и Сирии.

«Соперника найти тяжело, поэтому к сборной должен быть интерес в независимости от оппонента. Надо приходить на стадион ради России, а не Брунея. Поддерживать нашу команду», - приводит слова Александра Legalbet.

Напомним, что в октябре сборная России провела тренировочный сбор без товарищеских поединков. В последней контрольной встрече подопечные Валерия Карпина на выезде сыграли против Вьетнама и отпраздновали крупную победу со счетом 3:0. Россия с февраля 2022 года отстранена от участия в международных турнирах.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Самедов сборная Брунея ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Винисиус раскрыл, что сказал Анчелотти в перерыве матча «Реал» – «Боруссия» Мюллер дал комментарий после разгрома от «Барселоны» Тренер «Спартака» Сакич: «Нам будет не хватать Станковича» В «Спартаке» приняли решение по Пруцеву Анри предупредил Мбаппе насчёт «Реала» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Два основных игрока «Реала» пропустят битву с «Барселоной» «Спартак» снова ошибся с тренером: что не так со Станковичем «Спартак» принял решение по Бонгонде Экс-игрок «Реала» Кроос назвал двух людей, которым боялся сказать о завершении карьеры
Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Реал» разочаровался в Мбаппе
Спортивные новости
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» ЦСКА дома уверенно переиграл «Амур» СКА поиздевался над «Куньлунем» в матче КХЛ, у Плотникова - хет-трик «Трактор» в результативном матче обыграл «Авангард» в КХЛ Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Октября
08:10 · Чемпионат мира 2026
Эдуард Мор оценил соперников сборной России
07:54 · Чемпионат мира 2026
Колосков дал комментарий о следующих матчах сборной России
07:41 · Чемпионат мира 2026
Самедов: «Надо приходить на стадион ради России, а не Брунея»
05:23 · Чемпионат мира 2026
Известен кандидат на замену Манчини в сборной Саудовской Аравии
24 Октября
20:44 · Чемпионат мира 2026
Алдонин: «Матч сборной – это праздник для Волгограда»
20:04 · Чемпионат мира 2026
Манчини больше не тренер сборной Саудовской Аравии официально
19:55 · Чемпионат мира 2026
Сборная Ирана может сыграть с Россией
18:43 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов предложил сборной России сыграть со сборной кладбища
18:41 · Чемпионат мира 2026
Радченко: «Сборная России однозначно должна обыгрывать Сирию»
18:22 · Россия. Премьер-лига
Колосков сомневается, что Дугласа Сантоса вызовут в сборную России
17:51 · Чемпионат мира 2026
Динияр Билялетдинов предсказал аншлаг на матче Россия – Бруней
16:27 · Чемпионат мира 2026
В сборной Дании объявили имя нового главного тренера официально
14:35 · Чемпионат мира 2026
Колосков высказался о матче России и Брунея
14:13 · Россия. Премьер-лига
Сборная России сыграет в Краснодаре по двум причинам
13:39 · Чемпионат мира 2026
Матч Россия – Бруней будет учтён в рейтинг ФИФА
13:35 · Чемпионат мира 2026
В РФС объяснили, почему Россия и Бруней сыграют в Краснодаре
12:22 · Чемпионат мира 2026
Россия сыграет с Сирией - соглашение подписано
23 Октября
21:53 · Россия. Премьер-лига
Силкин предложил организовать матч между сборной России и «Спартаком» 1
14:33 · Россия. Премьер-лига
В сборной Афганистана допускают матч с Россией
12:43 · Россия. Премьер-лига
Матч сборной России на ноябрь согласован
12:40 · Чемпионат мира 2026
Аршавин - о срыве матча с Пакистаном: «Карпин был разозлён»
12:27 · Россия. Премьер-лига
Соперником России может стать страна с подножия Эвереста
11:40 · Чемпионат мира 2026
Колосков рассказал, как относится к матчу России с Брунеем
09:18 · Чемпионат мира 2026
В РФС рассказали о соперниках сборной России в ноябре
22 Октября
18:24 · Чемпионат мира 2026
В сборной Намибии назвали условие для матча с командой России
Все новости