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Известен кандидат на замену Манчини в сборной Саудовской Аравии

25 Октября 2024 • 05:23 Комментировать
Австралия
...
Саудовская Аравия
14.11 12:10

В Саудовской Аравии ищут нового главного тренера для национальной сборной.

В четверг должность покинул итальянец Роберто Манчини, занимавший пост с августа прошлого года. По информации инсайдера Николо Скиры, новым рулевым команды может стать небезызвестный Эрве Ренар. Француз уже возглавлял сборную Саудовской Аравии в период с июня 2019 по март 2023 года.

Последнее на данный момент место работы Ренара – женская сборная Франции, которую 56-летний специалист покинул в августе.

Саудовская национальная команда занимает третье место в группе азиатского отбора на ЧМ-2026, отставая от лидирующей Японии на пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Роберто Манчини Сборная Саудовской Аравии Эрве Ренар ещё теги

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АВСТРАЛИЯ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
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