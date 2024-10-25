Известен кандидат на замену Манчини в сборной Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии ищут нового главного тренера для национальной сборной.

В четверг должность покинул итальянец Роберто Манчини, занимавший пост с августа прошлого года. По информации инсайдера Николо Скиры, новым рулевым команды может стать небезызвестный Эрве Ренар. Француз уже возглавлял сборную Саудовской Аравии в период с июня 2019 по март 2023 года.

Последнее на данный момент место работы Ренара – женская сборная Франции, которую 56-летний специалист покинул в августе.

Саудовская национальная команда занимает третье место в группе азиатского отбора на ЧМ-2026, отставая от лидирующей Японии на пять очков.