Алдонин: «Матч сборной – это праздник для Волгограда»

Бывший хавбек московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин высказался о грядущей игре российской национальной сборной против сборной Сирии, которая пройдёт в Волгограде в ноябрьскую паузу на международные матчи.

«Для Волгограда такой матч – не пустое событие, а большой праздник. Уверен, игра с Сирией будет принята болельщиками на ура. Плюс южный регион, с погодой хорошо должно быть. Надеемся, с полем также всё будет хорошо», - рассуждает Алдонин для «РБ Спорт».

Напомним, что игра Россия – Сирия назначена на 19 ноября. Ранее, 15 ноября россияне будут играть в Краснодаре против сборной Брунея.

Кстати, в прошлом ноябре россияне принимали в Волгограде сборную Кубы. Та игра завершилась победой сборной России со счётом 8:0.