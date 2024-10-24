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Алдонин: «Матч сборной – это праздник для Волгограда»

24 Октября 2024 • 20:44 Комментировать
РОССИЯ
...
Сирия
19.11 19:00

Бывший хавбек московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин высказался о грядущей игре российской национальной сборной против сборной Сирии, которая пройдёт в Волгограде в ноябрьскую паузу на международные матчи.

«Для Волгограда такой матч – не пустое событие, а большой праздник. Уверен, игра с Сирией будет принята болельщиками на ура. Плюс южный регион, с погодой хорошо должно быть. Надеемся, с полем также всё будет хорошо», - рассуждает Алдонин для «РБ Спорт».

Напомним, что игра Россия – Сирия назначена на 19 ноября. Ранее, 15 ноября россияне будут играть в Краснодаре против сборной Брунея.

Кстати, в прошлом ноябре россияне принимали в Волгограде сборную Кубы. Та игра завершилась победой сборной России со счётом 8:0.

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Евро-Футбол.Ру,
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РОССИЯ СИРИЯ
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