Роберто Манчини больше не является главным тренером национальной сборной Саудовской Аравии. Стороны достигли договорённости о расторжении контракта. Об этом рассказывает пресс-служба команды.

Манчини тренировал сборную Саудовской Аравии больше года – он был назначен в конце августа 2023-го. С тех пор в 18 матчах национальная команда добилась семи побед при пяти ничьих и шести поражениях. В октябре сборная Саудовской Аравии проиграла Японии (0:2) и сыграла вничью с Бахрейном (0:0).

Ранее появлялась информация о том, что после увольнения Роберто Манчини получит 25-30 миллионов евро.