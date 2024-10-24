Сборная Ирана может сыграть с Россией

В обозримом будущем соперником сборной России по товарищескому матчу может стать сборная Ирана. Комментарий на этот счёт дал Ахмад Намени, который является генеральным директором управления по совместным делам спортивных федераций Министерства спорта и молодёжи Ирана.

«Конечно, мы готовы сыграть в будущем. Если будет официальное предложение со стороны России, когда у нас будут свободные даты, тогда Федерация футбола рассмотрит это, и мы с удовольствием приедем в Россию», - цитирует Намени «Спорт-Экспресс».

Как известно, сборные Ирана и России проводили товарищеский матч в Тегеране весной 2023 года. Тогда команды разошлись миром, забив по одному голу – 1:1.

Стоит отметить, что Российский футбольный союз уже больше двух с половиной лет находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. В таких условиях сборная России может проводить только товарищеские матчи.