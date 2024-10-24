Радченко: «Сборная России однозначно должна обыгрывать Сирию»

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сирии.

Ранее сообщалось, что подопечные Валерия Карпина встретятся с Сирией 19 ноября. Матч пройдет в Волгограде.

— Сборная России однозначно должна обыгрывать Сирию, тем более в таком городе, как в Волгоград, — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Стоит сказать, что в ноябре сборная России проведет два контрольных матча. Перед игрой с Сирией состоится встреча против Брунея, которая пройдет в Краснодаре 15 ноября.

Напомним, последний товарищеский матч сборная России провела на выезде, разгромив Вьетнам со счетом 3:0.