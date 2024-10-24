Динияр Билялетдинов предсказал аншлаг на матче Россия – Бруней

В четверг стало известно, что сборная России будет играть против команды Брунея в ноябре в Краснодаре. Бывший игрок российской сборной Динияр Билялетдинов поделился своими ожиданиями от матча.

«Этот матч для болельщиков, будет полный стадион в Краснодаре. Может, для сборной Брунея будет организована экскурсия. А у Матвея Сафонова будет высокая мотивация приехать в сборную, если доберется из Парижа сможет добраться», - говорит Билялетдинов для «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России примет команду Брунея на стадионе ФК «Краснодар» 15 ноября. Стартовый свисток – в 19:00 по московскому времени.