Стало известно, где и когда состоится товарищеский матч между сборными России и Сирии.

Встреча между командами пройдет 19 ноября в Волгограде, об этом сообщает официальный телеграм-канал сборной России.

Данная игра станет второй на ноябрьском сборе для команды Валерия Карпина. Ранее сообщалось, что 15-го числа сборная России сыграет в Краснодаре против Брунея.

Стоит сказать, что сборная России уже приезжала в Волгоград в ноябре 2023 года. Тогда наша команда разгромила Кубу, отправив в сетку ворот соперника восемь забитых мячей. Напомним, в той встрече россияне ни разу не пропустили.