Брайан Ример стал новым главным тренером национальной сборной Дании. Официальной новостью делится футбольный союз страны. Контракт со специалистом рассчитан до конца чемпионата мира 2026 года.

Напомним, что в текущем розыгрыше Лиги наций датчане играли под руководством Ларса Кнудсена. Специалист временно сменил Каспера Юльманна, тот покинул сборную Дании после Евро-2024. На турнире команда дошла до первой стадии плей-офф, где уступила сборной Германии, хозяйке турнира.

На данный момент в рейтинге ФИФА сборная Дании занимает 21 место, разместившись между командами Ирана и Южной Кореи.