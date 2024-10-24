Колосков высказался о матче России и Брунея

Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза, дал комментарий о запланированном товарищеском поединке между сборными России и Брунея.

«Установка одна - сборная должна играть. Весь мир играет в эти дни, все заняты. Нашли Бруней. Соперника невозможно найти - все играют. Поэтому Бруней», - передает слова Колоскова «Чемпионат».

Ранее было объявлено, что товарищеская встреча между сборными России и Брунея состоится 15 ноября на стадионе в Краснодаре. В последнем матче подопечные Валерия Карпина на выезде встречались с национальной командой Вьетнама и одержали крупную победу со счетом 3:0.