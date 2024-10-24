Матч Россия – Бруней будет учтён в рейтинг ФИФА

Сборная России в следующем месяце проведёт товарищеский матч против Брунея. Игра состоится в пятницу, 15 ноября, на стадионе в Краснодаре. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:00 по московскому времени.

В Российском футбольном союзе сообщили о том, что результат этого матча будет учтён в рейтинге ФИФА.

Как известно, на текущий момент Россия в рейтинге ФИФА располагается на 34-й позиции.

Отметим, что в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России может проводить только товарищеские матчи. При этом РФС непросто находить соперников для команды Валерия Карпина.