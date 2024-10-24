В РФС объяснили, почему Россия и Бруней сыграют в Краснодаре

В Российском футбольном союзе объяснили, почему товарищеская встреча между сборными России и Брунея состоится на стадионе в Краснодаре.

«РФС рассматривал несколько вариантов места проведения матча. Исходя из ряда факторов, РФС принял решение проводить матч в Краснодаре», - рассказали журналистам «Спорт-Экспресса» в службе коммуникаций РФС.

Ранее было объявлено, что товарищеский поединок сборных России и Брунея состоится 15 ноября.

Последнюю контрольную встречу подопечные Валерия Карпина провели против национальной команды Вьетнама. Российская сборная уверенно выиграла в Ханое со счетом 3:0.