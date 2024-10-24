Россия сыграет против 183-й команды рейтинга ФИФА

Пресс-служба РФС сообщила о следующем товарищеском поединке сборной России. Национальная команда померяется силами с Брунеем.

Матч состоится на стадионе в Краснодаре 15 ноября. Стартовый свисток запланирован в 19:00 по московскому времени. Стоит отметить, что сборная Брунея занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.

Последний товарищеский поединок подопечные Валерия Карпина провели против национальной команды Вьетнама. Спарринг прошел в Ханое и завершился крупной победой российских футболистов со счетом 3:0. В октябре сборная России провела тренировочный сбор без матчей.

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