Россия сыграет с Сирией - соглашение подписано

Муафак Фатхаллах, являющийся начальником сборной Сирии, дал комментарий по поводу товарищеского поединка против национальной команды России. По его словам, договоренность о проведении спарринга достигнута.

«Соглашение подписано», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

В октябре национальная команда России провела тренировочный сбор без товарищеских поединков. РФС не смог найти соперника. В последней контрольной встрече подопечные Валерия Карпина на выезде встречались с Вьетнамом. Поединок состоялся на стадионе в Ханое и завершился крупной победой российских футболистов со счетом 3:0.