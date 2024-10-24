Названа лучшая сборная мира, Россия на 34-м месте

На официальном сайте ФИФА представлена новая версия рейтинга национальных команд. Первое место в нем занимает действующий чемпион мира – сборная Аргентины.

На второй строчке располагается национальная команда Франции, а топ-3 замыкает Испания, победившая на чемпионате Европы – 2024.

Что касается сборной России, то подопечные Валерия Карпина остаются на 34-й строчке. В октябре национальная команда провела тренировочный сбор без товарищеских матчей. В последнем контрольном поединке российские футболисты на выезде сыграли против Вьетнама. Команда Карпина отпраздновала крупную победу со счетом 3:0.