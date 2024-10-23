Аршавин - о срыве матча с Пакистаном: «Карпин был разозлён»

Экс-нападающий «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин дал комментарий о срыве товарищеского поединка между сборными России и Пакистана.

«Посмеялся ли я со слов Карпина про «людей из Пакистана»? Нет. Думаю, он сам был разозлен ситуацией. Он в дипломатичной форме высказал свое недовольство», - передает слова Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены о участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. В последнем товарищеском поединке подопечные Валерия Карпина на выезде сыграли с Вьетнамом. Россияне выиграли со счетом 3:0 на стадионе в Ханое.