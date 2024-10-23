Колосков рассказал, как относится к матчу России с Брунеем

Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза, высказался о возможной организации товарищеского поединка между национальными командами России и Брунея.

«Сейчас подбирается соперник по принципу «не с кем захотим, а кто согласится». Тут вопрос главному тренеру: нужна ему такая игра или нет. Я к такому матчу отношусь спокойно», - цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что в ноябре сборная России может сыграть две встречи – против Брунея и Сирии.

Последний контрольный поединок российские футболисты провели с командой Вьетнама в Ханое. Матч завершился крупной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 3:0.