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В РФС рассказали о соперниках сборной России в ноябре

23 Октября 2024 • 09:18 Комментировать

Генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов в разговоре с представителями СМИ дал комментарий по возможным товарищеским матчам сборной России в следующем месяце.

«Находимся в завершающей стадии переговоров. Будет два соперника, когда официально все подпишем - объявим. Ведем переговоры с Сирией и Брунеем», - приводит слова генерального секретаря «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в октябре сборная России провела тренировочный сбор без товарищеских матчей. Последнюю контрольную встречу подопечные Валерия Карпина сыграли на выезде против Вьетнама. Российские футболисты отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Максим Митрофанов
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