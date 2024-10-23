В РФС рассказали о соперниках сборной России в ноябре

Генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов в разговоре с представителями СМИ дал комментарий по возможным товарищеским матчам сборной России в следующем месяце.

«Находимся в завершающей стадии переговоров. Будет два соперника, когда официально все подпишем - объявим. Ведем переговоры с Сирией и Брунеем», - приводит слова генерального секретаря «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в октябре сборная России провела тренировочный сбор без товарищеских матчей. Последнюю контрольную встречу подопечные Валерия Карпина сыграли на выезде против Вьетнама. Российские футболисты отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0.