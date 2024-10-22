В сборной Намибии назвали условие для матча с командой России

В Намибии порассуждали о возможном матче с командой России в 2025 календарном году.

«Матч возможен, думаю. Единственное — это вопрос стоимости. Намибия — из тех стран, у которых мало денег. Если такая страна, ка Россия, пригласит Намибию и оплатит проживание и питание, то для нас это будет очень интересная перспектива», - делится со «Спорт-Экспрессом» Рогерделтры Камбатуку, специалист государственного координационного комитета по физической культуре и развитию школьного спорта Намибии.

Напомним, что пока в 2024 году российская сборная провела три матча, каждый из них россияне выиграли с крупным счётом. Соперниками были команды Сербии (4:0), Беларуси (4:0) и Вьетнама (3:0).

В рамках ноябрьского сбора россияне сыграют с командами Сирии и Брунея по товарищескому поединку.