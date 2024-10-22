Карпин ответил, прошла ли бы Россия «стыки» на чемпионат мира – 2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин стал гостем программы Фёдора Смолова на YouTube. Смолов спросил у Карпина, пробилась ли бы команда на чемпионат мира – 2022, если бы не была отстранена от стыковых матчей. России в полуфинале «стыков» предстояло сыграть против Польши, а в случае победы – с победителем матча Швеция – Чехия.

- Я думаю, что точно поборолись бы. Это 100%. Думаю, все шансы были бы. Тем более, что играли бы дома. Шансы точно были бы, и, я думаю, что они были бы неплохими.

- Я и Головин пропускали бы первый матч из-за перебора жёлтых…

- Ничего страшного, заменили бы. Без вас выигрывали какие-то матчи в сборной. В сборной попроще заменить игрока, чем в клубе. Конечно, такого игрока, как Головин, больше на данный момент нет, но все равно какую-то замену, возможно, неравноценную, нашли бы.