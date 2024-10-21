Мадагаскар может сыграть со сборной России

Брассилив Дэвид Разананцоа, являющийся директором по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара, высказался насчет потенциального контрольного поединка против российской сборной.

«Товарищеский матч против вашей сборной возможен. Что касается дат проведения матча против сборной России, конкретные числа, безусловно, можно согласовать», - передает слова Брассилива «Спорт-Экспресс».

Сборная России не может проводить официальные игры из-за бана ФИФА и УЕФА. В последней товарищеской встрече команда Валерия Карпина победила Вьетнам со счетом 3:0.