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Мадагаскар может сыграть со сборной России

21 Октября 2024 • 10:40 Комментировать

Брассилив Дэвид Разананцоа, являющийся директором по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара, высказался насчет потенциального контрольного поединка против российской сборной.

«Товарищеский матч против вашей сборной возможен. Что касается дат проведения матча против сборной России, конкретные числа, безусловно, можно согласовать», - передает слова Брассилива «Спорт-Экспресс».

Сборная России не может проводить официальные игры из-за бана ФИФА и УЕФА. В последней товарищеской встрече команда Валерия Карпина победила Вьетнам со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Мадагаскара
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