Сборная России может сыграть с командой из Южной Америки

Министр спорта Венесуэлы Арнальдо Хавьер Санчес Перес дал комментарий насчет потенциального товарищеского поединка против сборной России.
«Договор соглашения о взаимодействии с Россией в спорте направлен в Венесуэлу. Если будет принято позитивное решение, мы хотим рассмотреть предложение о матче со сборной России», - передает слова министра «Чемпионат».
Напомним, что российская сборная отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА.
Последний товарищеский матч команда Валерия Карпина сыграла против Вьетнама в Ханое. Россияне отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0.
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