Агкацев: Я делаю всё, чтобы попасть в сборную России

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопрос, есть ли у него шанс попасть в состав сборной России.

«Не знаю. Нужно спрашивать у Виталия Витальевича Кафанова. Я делаю все, чтобы там оказаться», — цитирует Агкацева Metaratings.

В нынешнем сезоне 22-летний Агкацев провел 15 матчей во всех турнирах, в десяти из которых не пропустил ни одного гола.

Ближайший сбор национальной команды запланирован на середину ноября. Ожидается, что подопечные Валерия Карпина проведут сразу два товарищеских матча — против Брунея и Сирии.

Стоит сказать, пока Агкацев не вызывался в состав сборной России.