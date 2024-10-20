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Агкацев: Я делаю всё, чтобы попасть в сборную России

20 Октября 2024 • 20:36 Комментировать

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопрос, есть ли у него шанс попасть в состав сборной России.

«Не знаю. Нужно спрашивать у Виталия Витальевича Кафанова. Я делаю все, чтобы там оказаться», — цитирует Агкацева Metaratings.

В нынешнем сезоне 22-летний Агкацев провел 15 матчей во всех турнирах, в десяти из которых не пропустил ни одного гола.

Ближайший сбор национальной команды запланирован на середину ноября. Ожидается, что подопечные Валерия Карпина проведут сразу два товарищеских матча — против Брунея и Сирии.

Стоит сказать, пока Агкацев не вызывался в состав сборной России.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сборная России Виталий Кафанов Станислав Агкацев ещё теги
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