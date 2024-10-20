С Россией может сыграть 40-я команда рейтинга ФИФА

Сборная России до сих пор находится под санкциями, поэтому проводит только товарищеские матчи. В обозримом будущем соперником команды Валерия Карпина может стать сборная Венесуэлы. Возможность такого матча допускает Арнальдо Хавьер Санчес Перес, который является министром народной власти Венесуэлы по вопросам молодёжи и спорта.

«Мы открыты к спортивным обменам. Для нас Россия – великая спортивная держава. Даже несмотря на санкционное давление, неучастие в международных соревнованиях, Россия все равно остаётся для многих стран сильным соперником», - цитирует Переса «РИА Новости».

Сборная Венесуэлы располагается на 40-й позиции рейтинга ФИФА. Сборная России находится недалеко – на 34-й строчке.

Свой последний товарищеский матч на сегодняшний день сборная России проводила в сентябре и обыграла Вьетнам со счётом 3:0.