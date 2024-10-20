Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

С Россией может сыграть 40-я команда рейтинга ФИФА

20 Октября 2024 • 16:54 Комментировать

Сборная России до сих пор находится под санкциями, поэтому проводит только товарищеские матчи. В обозримом будущем соперником команды Валерия Карпина может стать сборная Венесуэлы. Возможность такого матча допускает Арнальдо Хавьер Санчес Перес, который является министром народной власти Венесуэлы по вопросам молодёжи и спорта.

«Мы открыты к спортивным обменам. Для нас Россия – великая спортивная держава. Даже несмотря на санкционное давление, неучастие в международных соревнованиях, Россия все равно остаётся для многих стран сильным соперником», - цитирует Переса «РИА Новости».

Сборная Венесуэлы располагается на 40-й позиции рейтинга ФИФА. Сборная России находится недалеко – на 34-й строчке.

Свой последний товарищеский матч на сегодняшний день сборная России проводила в сентябре и обыграла Вьетнам со счётом 3:0.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Венесуэлы Арнальдо Хавьер Санчес Перес ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» разочаровался в Мбаппе Бекхэм дал оценку карьере Криштиану Роналду Кавани назвал четырёх гениев футбола - это не Роналду Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой Новая информация о скандале с Мбаппе: Игрок «Реала» вступал в интимную связь с девушкой Месси назвали величайшим в истории – друг Роналду отреагировал «Спартак» принял решение по Зиньковскому Бекхэм назвал современного игрока, похожего на себя «Манчестер Сити» нашёл идеальную замену для де Брёйне, ценник – 130 млн евро Игрок сборной Испании отказал клубам АПЛ в надежде перейти в «Барселону»
Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму У Мбаппе проблемы с алкоголем «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой Стипиди: «Не вижу в Барко ничего суперского, при Романцеве такого бы не было» «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе
Спортивные новости
Хачанов стал победителем турнира в Алма-Ате Касаткина выиграла у Андреевой в финале турнира в Нинбо Экс-игрок СКА — о первом голе Овечкина в сезоне: «Он стал на один шаг ближе к рекорду Гретцки» Экс-тренер сборной России: «Овечкин – командный игрок, мастер высокого класса» Терещенко — о первом голе Овечкина в сезоне: «Он просто делает свою работу» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Октября
16:54 · Чемпионат мира 2026
С Россией может сыграть 40-я команда рейтинга ФИФА
15:28 · Чемпионат мира 2026
Манчини после увольнения утешат 25-30 млн евро
14:47 · Чемпионат мира 2026
Манчини будет уволен
14:24 · Чемпионат мира 2026
Со сборной России готовы сыграть «чёрные антилопы»
13:25 · Чемпионат мира 2026
Сборная Сейшельских островов может сыграть с Россией
12:51 · Чемпионат мира 2026
Тухель получит бонус, если Англия выиграет чемпионат мира – раскрыта сумма
08:05 · Чемпионат мира 2026
Африканская сборная готова сыграть матч в России
19 Октября
14:51 · Чемпионат мира 2026
Глушаков считает, что сборная России должна играть с любым соперником
13:25 · Чемпионат мира 2026
В сборной Сирии назвали место и дату матча против России
11:27 · Чемпионат мира 2026
Тренер Сейшельских островов: «Россия входит в топ-5 сборных»
09:55 · Чемпионат мира 2026
Черчесов хочет сыграть два матча против сборной России
18 Октября
19:51 · Чемпионат мира 2026
Тошич: «Проблем с организацией игры Сербия – Россия не будет»
17:26 · Чемпионат мира 2026
Кения готова провести ответный матч с Россией в марте
17:07 · Чемпионат мира 2026
Головин рассказал, что отличает Карпина от европейских тренеров
14:25 · Чемпионат мира 2026
Сборная Сейшельских островов хочет сыграть с Россией в 2025 году
12:45 · Россия. Премьер-лига
Фидлер: «Сборной России лучше сыграть против команды Медиалиги, чем с Пакистаном»
12:12 · Чемпионат мира 2026
Абаев: «Сборная России должна собираться и играть»
12:05 · Чемпионат мира 2026
Лукашенко хочет организовать ответный матч Беларуси и России
10:41 · Чемпионат мира 2026
В Беларуси заявили о готовности сыграть с Россией
10:22 · Чемпионат мира 2026
Черданцев высказал мнение о соперниках сборной России
10:07 · Чемпионат мира 2026
ЮАР не ведёт переговоров о матче против России
17 Октября
21:31 · Чемпионат мира 2026
Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026
19:52 · Чемпионат мира 2026
Известны города, в которых сборная России сыграет в ноябре слухи
18:47 · Чемпионат мира 2026
Президент «Сочи» ответил, может ли сборная России сыграть на «Фиште»
18:38 · Чемпионат мира 2026
В Афганистане высказались о матче против России
Все новости