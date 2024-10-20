Манчини после увольнения утешат 25-30 млн евро

Роберто Манчини в ближайшее время будет уволен с должности главного тренера сборной Саудовской Аравии. Появлялась информация о том, что футбольные руководители уже приняли соответствующее решение.

Манчини наверняка будет расстроен потерей работы, но специалист может найти утешение в финансовой стороне вопроса. Как сообщает Calcio e Finanza, после увольнения Манчини получит компенсацию в размере 25-30 миллионов евро.

Со сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини работал чуть больше года. Специалист принял команду в конце августа 2023-го. Стоит напомнить, что в 2017-2018 годах Манчини тренировал «Зенит» в России.