Роберто Манчини будет уволен с должности главного тренера сборной Саудовской Аравии. Местная федерация футбола уже приняла решение о расставании с итальянцем – не хватает только королевского одобрения. Ожидается, что оно будет получено в самое ближайшее время, пишет La Gazzetta dello Sport.

Стоит сказать, что в пяти последних матчах в рамках отбора на чемпионат мира – 2026 сборная Саудовской Аравии добилась только одной победы при двух ничьих и двух поражениях. Роберто Манчини тренирует команду с конца августа 2023 года.

Стоит напомнить, что в своё время Роберто Манчини работал в России с «Зенитом».