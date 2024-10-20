Со сборной России готовы сыграть «чёрные антилопы»

Сборная России в условиях санкций может проводить только товарищеские матчи. В следующем году соперником команды Валерия Карпина может стать сборная Анголы, имеющая прозвище «чёрные антилопы». Такую возможность допустил Паоло Родригес да Силва, который является государственным секретарём Анголы по делам спорта.

«Игра с Россией возможна. Думаю, мы найдём правильный момент для игры в даты ФИФА в 2025 году. Мы готовы сыграть как в Анголе, так и в России, нам это интересно. Мы готовы обсудить этот вопрос с федерацией футбола Анголы», - цитирует Родригеса да Силву «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что октябрьский сбор сборной России прошёл без товарищеских матчей. А в следующем месяце, в ноябре, команда Валерия Карпина должна сыграть против Брунея и Сирии. Впрочем, официально об этом ещё не было объявлено.