Сборная Сейшельских островов может сыграть с Россией

В следующем году соперником сборной России по товарищескому матчу может стать сборная Сейшельских островов. Такой вариант допускает Элвис Четти, который в Федерации футбола Сейшельских островов работает на должности генерального секретаря.

«Наша команда могла бы приехать в Россию на этот матч, в этом нет никаких проблем. А разве они должны быть? Игра возможна в следующем году, но решение принимает наш главный тренер. Ему решать – где, с кем и когда играть», - цитирует Четти Sport24.

Стоит сказать, что в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России может проводить только товарищеские матчи. При этом находить соперников для таких матчей Российскому футбольному союзу сложно. В октябре команда Валерия Карпина и вовсе провела короткий сбор без игр.