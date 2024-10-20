Тухель получит бонус, если Англия выиграет чемпионат мира – раскрыта сумма

На неделе было объявлено о том, что следующим главным тренером сборной Англии станет Томас Тухель. К своей новой работе немецкий специалист приступит в начале нового года.

Как стало известно The Sun, по соглашению между сторонами Тухелю положен денежный бонус в случае победы сборной Англии на чемпионате мира – 2026. Если «три льва» выиграют следующий мундиаль, то Тухель получит 3 миллиона фунтов (около 3,6 миллиона евро).

Как известно, контракт Тухеля с Футбольной ассоциацией Англии будет рассчитан на полтора года. Ранее немецкий специалист уже работал на Туманном Альбионе – он тренировал «Челси».