Африканская сборная готова сыграть матч в России

Августа Джеймс-Тейма, являющаяся министром спорта Сьерра-Леоне, дала комментарий по поводу потенциального товарищеского поединка против национальной сборной России.
«Мы готовы прилететь в Россию, у нас есть поддержка от правительства, наша команда физически готова. Всегда рады возможностям, что нам выпадают. Однозначно отвечу - мы готовы», - передает слова министра «Спорт-Экспресс».
Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года.
Последний товарищеский поединок подопечные Валерия Карпина сыграли против национальной команды Вьетнама. Спарринг прошел в Ханое и завершился победой российских футболистов со счетом 3:0.
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