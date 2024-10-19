Глушаков считает, что сборная России должна играть с любым соперником

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о текущей ситуации сборной России.

Напомним, в октябре команда провела учебно-тренировочный сбор, не сыграв ни одного товарищеского матча.

— Товарищеский матч с любым соперником, даже если это Бруней и Сирия, это лучше, чем провести пустой тренировочный сбор без игр, — цитирует Глушенкова Metaratings.

Футболист отметил, что нельзя забывать о рейтинговых очках ФИФА, которые позволяют продвигаться сборной России выше в таблице.

Ожидается, что в ноябре подопечные Валерия Карпина проведут два контрольных поединка — против Брунея и Сирии. Игры должны пройти в Сочи и Волгограде.